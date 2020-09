Continua a macinare gioco e risultati la Spagnache liquida l'Ucraina con un rotondo 4-0: Ansu Fati più giovane marcatore della storia della Spagna. Alla Germania non basta Gundogan, pari 1-1 in Svizzera. Serbia-Turchia finisce 0-0: espulso Kolarov, Calhanoglu resta in panchina, trenta minuti per Under. La Grecia vince in Kosovo, pari tra Malta e Lettonia.