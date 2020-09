Zaniolo, medico Italia: "Distorsione importante"

Tifosi dell’Italia e in particolare della Roma con il fiato sospeso al 42esimo della sfida degli Azzurri contro l’Olanda. Nicolò Zaniolo è infatti rimasto a terra a lungo dopo un contrasto con van de Beek. Problema al ginocchio sinistro per il giovane talento giallorosso, che è stato sostituito da Kean, uscendo dal campo dolorante ma sulle sue gambe. Il medico della Nazionale Andrea Ferretti a fine partita ha detto: "Si tratta di una distorsione di una certa importanza, aspettiamo domani la diagnosi definitiva. Difficile valutare la tenuta del ginocchio rispetto all'altro che è stato operato. Il ragazzo era preoccupato come lo siamo noi". Si teme una lesione del legamento crociato, appena rientrato in Italia il giocatore dovrebbe sostenere gli esami a Villa Stuart. Zaniolo lo scorso gennaio era stato operato al crociato dell’altro ginocchio, il destro, dopo essersi infortunato nella sfida di campionato contro la Juventus, rientrando per il finale di questa stagione.