Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: è l'esito degli esami a cui si è sottoposto in mattinata a Villa Stuart Nicolò Zaniolo. Mercoledì l'intervento chirurgico per il giocatore della Roma, uscito al 42' nella sfida tra Olanda e Italia. "Grazie a tutti per il supporto, tornerò presto" le parole sui social del giocatore. Rivivi la sua giornata minuto per minuto.