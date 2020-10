Saranno solo le vincitrici delle quattro finali dei playoff di Nations League a raggiungere la qualificazione ai prossimi Europei. Gli spareggi non sono stati senza sorprese. Nella Lega A, l'Ungheria batte in trasferta la Bulgaria 3-1 e se la vedrà in finale con l'Islanda che trova un bel successo, in casa, contro la Romania grazie alla doppietta dell'intramontabile Sigurdsson. Molto combattute, invece, le semifinali nella Lega B, entrambe decise ai calci di rigore. A farne le spese la Bosnia di Dzeko e Pjanic che dopo essere stata in vantaggio grazie a una rete di Krunic si è fatta raggiungere dall'Irlanda del Nord con McGinn che ha allungato il match fino ai rigori. Decisivi gli errori di Hajradinovic e Visca per i padroni di casa. L'Irlanda del Nord incontrerà in finale la Slovacchia di Hamsik che dopo i 120' regolamentari ha avuto la meglio dell'Irlanda 4-2 dopo i calci di rigore. Nella Lega C una doppietta di Milinkovic-Savic, entrato a gara in corso, ha sconfitto la Norvegia. Il gol al 102' minuto del centrocampista della Lazio condanna la stellina Haaland all'eliminazione. La Serbia incontrerà un rediviva Scozia capace di battere, sempre ai rigori, un non irresistibile Israele dopo lo 0-0 dei 90' e dei supplementari. A contendersi l'ultimo posto a Euro 2020 saranno Georgia e Macedonia del Nord che hanno sconfitto rispettivamente Bielorussia (1-0) e Kosovo (2-1)