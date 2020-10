Protagonista in negativo nell'1-1 contro l'Olanda in Nations League, il centravanti della Lazio è stato rincuorato dal Ct Mancini attraverso Twitter: "Segnerai i gol decisivi contro la Polonia. Questo vale per tutti i nostri attaccanti". Immobile ringrazia e ritrova coraggio su Instagram con citazioni e canzoni

"Capita di sbagliare, gli attaccanti hanno momenti in cui fanno tanti gol o sbagliano. Se li sarà tenuti per le prossime due partite dove dovremo vincere, siamo ancora in ballo". Così Roberto Mancini al termine di Italia-Olanda, 1-1 che è costato il 1° posto nel gruppo 1 dopo il sorpasso della Polonia. E chi non ha sfruttato una grande occasione in avvio di ripresa è stato Ciro Immobile, lanciato titolare a Bergamo ma rimasto a secco. Quasi una notizia per il capocannoniere dello scorso campionato nonché Scarpa d’Oro 2020, premio riservato al miglior bomber europeo davanti a due mostri sacri come Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Lo ha difeso anche Alessandro Florenzi ("Dovrebbe essere un eroe nazionale dopo 36 gol, nel gruppo è amato per la persona e il giocatore che è"), tesi sostenuta anche dal Ct Mancini che gli ha riservato un tweet: "Segnerai i gol decisivi contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti. Forza Italia". Messaggio arrivato al mittente che ha prontamente ringraziato: "Mai mollare!!!".