PORTOGALLO-FRANCIA

Il Portogallo è imbattuto ed è in testa al Gruppo 3 di Lega A insieme alla Francia, ma ha una miglior differenza reti: +8 contro +4 dei transalpini. I campioni in carica non perdono da sei gare ufficiali (5 vittorie e 1 pareggio) ma hanno pareggiato le due partite più recenti all'Estádio do SL Benfica.