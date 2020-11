La soddisfazione per le 177 presenze con la maglia della Spagna ma una gioia a metà per Sergio Ramos. Nel match contro la Svizzera, pareggiato 1-1, il difensore del Real Madrid ha sbagliato ben due rigori, entrambi parati dal portiere Sommer. Il capitano delle Furie Rosse non falliva un rigore dalla partita di campionato contro il Siviglia del 9 maggio 2018

