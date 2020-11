Evani, che ha nuovamente sostituito Mancini, commenta il 2-0 sulla Polonia: "Avevo chiesto alla squadra di unirsi in questo momento di difficoltà e i ragazzi sono stati straordinari, sono speciali. Mancini è contento, abbiamo applicato i principi che proviamo da due anni e siamo stati premiati. Bosnia? Era importante battere la Polonia, ora vogliamo chiudere in bellezza"

L'Italia, nonostante le tante assenze, batte la Polonia per 2-0 e si prende il primo posto nel girone A della Nations League. Gli azzurri ora si giocheranno la qualificazione alle Final Four in casa della Bosnia. Soddisfatto per questo successo Alberico Evani, che ancora una volta si è ritrovato a dover sostituire Roberto Mancini: "Questi ragazzi sono speciali – le sue parole – Nella cultura italiana c'è l'unione nel momento delle difficoltà, avevo chiesto proprio questo ai giocatori che sono stati straordinari. Abbiamo mostrato quei principi di gioco che stiamo provando da due anni e siamo stati premiati. Ho sentito Mancini nell'intervallo e già era molto contento, ha detto che avremmo meritato qualche gol in più. Dobbiamo essere più concreti sotto porta, ma lo sviluppo del gioco è stato buono. Ci sono tantissimi giocatori bravi, poi questi giovani stanno facendo esperienza e giocano da veterani. Bosnia? Pensiamo sempre una partita alla volta, questa era da vincere e ci siamo riusciti con tutte le difficoltà del caso. Ora vorremmo chiudere in bellezza".