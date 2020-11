Ieri è stata la giornata dei primi e definitivi verdetti in Nations League. Se la Francia aveva già strappato il pass per le Finals nella sfida vinta contro il Portogallo nello scorso turno, la Spagna ha legittimato il suo primo posto con uno storico 6-0 alla Germania. Retrocede in Lega B la Svezia. Festeggia il Montenegro che si affaccia tra le medio-grandi del calcio europeo; passo in avanti, in Lega C, per le Isole Faroe e Gibilterra. Retrocesso in Lega D Cipro.