Grande euforia in casa Italia e sui social per la qualificazione alle Final Four di Nations League, raggiunta dopo la vittoria per 2-0 a Sarajevo con la Bosnia grazie alle reti di Belotti e Berardi. Anche il ct Mancini - out per il coronavirus - esulta con i suoi ragazzi, che lo festeggiano in videochiamata

BOSNIA-ITALIA 0-2: AZZURRI ALLE FINALS DI NATIONS LEAGUE