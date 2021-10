"Cosa si può fare per combattere il razzismo, anche dopo gli ultimi episodi di Firenze? È inaccettabile quanto accaduto. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano, anche perché l'Italia per me non è un Paese razzista. Qualcosa in più va fatto, altrimenti da fuori diamo una brutta immagine di noi stessi". Presa di posizione netta quella presa da Giorgio Chiellini in merito ai brutti episodi di domenica scorsa al Franchi di Firenze, dove il difensore del Napoli Koulibaly è stato vittima di insulti razzisti dagli spalti a fine gara. Il difensore della Nazionale, intervenuto in conferenza stampa, ha poi presentato così la semifinale di Nations League contro la Spagna in programma mercoledì sera a San Siro: "Il ricordo della partita contro la Spagna all'Europeo è ancora impresso nella nostra testa e nel nostro cuore, bisognerà restare lucidi fin dalla fase iniziare del match. Abbiamo grande rispetto per la Spagna, dobbiamo gestire meglio le varie fasi della partita", ha affermato Chiellini.