La conferenza di Mancini e Chiellini LIVE

Il regolamento delle semifinali e delle finali

In caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Così prevede il regolamento della Nations League per le semifinali e per la finale. Nella finale per il terzo posto, invece, non sono previsti i supplementari: in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procede direttamente ai calci di rigore.