"Ho guardato la lista dei convocati e ho visto il mio nome fra i difensori e non quello di mio fratello. Poi ho visto che era fra i centrocampisti e l'ho subito chiamato. Per noi è un traguardo enorme". Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, racconta così la gioia per la prima convocazione nella nazionale francese condivisa con suo fratello Theo , terzino del Milan. I due sono stati infatti convocati da Didier Deschamps per la Final Four di Nations League : la Francia giocherà in semifinale contro il Belgio giovedì 7 ottobre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

I fratelli Hernandez sono nati a Marsiglia ma hanno iniziato a giocare insieme nelle giovanili dell’Atletico Madrid , la città dove sono cresciuti. "Il lavoro ha dato i suoi frutti, non abbiamo avuto un'infanzia molto facile ma volevamo diventare calciatori professionisti e ci siamo riusciti " spiega Lucas in conferenza stampa. E Theo ribadisce il concetto: "Il nostro passato che ci ha fatto ambire a diventare calciatori (non hanno contatti con il papà Jean-François da quando sono bambini, ndr). Da giovani, all'Atletico Madrid, avremmo potuto giocare insieme, ma abbiamo preso strade diverse. Essere qui insieme è fantastico, dobbiamo ringraziare nostra madre . Lei c'è sempre stata, ci ha portato agli allenamenti e ci ha seguito: è stata sempre presente nei momenti belli e in quelli brutti". E proprio la mamma dei fratelli Hernandez è al centro di un retroscena svelato in conferenza: Lucas aveva il giorno libero ed era andato a pescare, Theo stava guardando la televisione in casa e ha visto la propria madre piangere dalla commozione.

Deschamps: "Possono giocare insieme"

Era dal 1974 che due fratelli non vestivano la stessa maglia dei Blues: protagonisti all'epoca Hervé e Patrick Revelli del Saint-Etienne. Il destino vuole che anche il Belgio, prossimo avversario, abbia in rosa due fratelli: Thorgan ed Eden Hazard. Ora gli Hernandez potrebbero giocare per la prima volta insieme in nazionale. Lucas fa parte del giro dei Blues da tempo ed era anche nella spedizione che ha vinto il Mondiale 2018 in Russia. Theo, 23 anni, ha vestito la maglia della Francia solamente una volta, il 7 settembre nella partita casalinga vinta per 2-0 contro la Finlandia. Entrambi sono difensori e nascono come terzini sinistri. Per Deschamps però potrebbero giocare insieme: "Devo pensare che ho a che fare con due giocatori, non con due fratelli - le parole del Ct - hanno ruoli e profili diversi quindi possono giocare insieme. Anche se Lucas è stato molto bravo con noi come terzino, ormai ha una predisposizione a giocare come centrale, mentre Theo spinge molto sulla fascia sinistra". Sulla possibilità di giocare insieme, Lucas si limita a dire che "sono le scelte dell'allenatore, io sono qui per la squadra e per vincere". Theo assicura massima disponibilità: "Non ho giocato molto al centro della difesa, ma se mi chiedono di giocare lì, posso farlo, anche se io preferisco giocare sulla fascia. La differenza è che mio fratello può fare entrambe le cose".