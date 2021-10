Nations League, il programma della Final Four

Si giocherà in Italia la Final Four della Nations League: tutte le informazioni sulla fase finale di questo torneo, con partite, date, orari e regolamento

La sede della Final Four di Nations League sarà l' Italia , per cui tutte le gare si giocheranno tra Milano e Torino. L'Italia giocherà la sua semifinale contro la Spagna a San Siro: appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 6 ottobre. L'altra semifinale, quella tra Belgio e Francia, si giocherà giovedì 7 ottobre all'Allianz Stadium di Torino.

Il 3 dicembre 2020 c'è stato un sorteggio aperto, cioè senza alcuna testa di serie, per decidere gli accoppiamenti per le semifinali. L'Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna, mentre l'altra partita sarà Belgio-Francia.

Le squadre partecipanti alla Final Four di Nations League sono Belgio, Francia, Italia e Spagna. Queste quattro nazionali hanno vinto i rispettivi gironi e si sono quindi qualificate per questa fase finale.

Quando e dove si giocherà la finale?

Il 10 ottobre ci saranno due finali, una per il terzo posto e una per l'assegnazione del trofeo. Le due squadre che perderanno le rispettive semifinali si affronteranno alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino. Le vincitrici, invece, si contenderanno la vittoria della Nations League a San Siro alle ore 20.45.

Il regolamento delle semifinali e delle finali

Nelle semifinali e nella finalissima, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procede ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Nella finale per il terzo posto, invece, non sono previsti i supplementari: in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procede direttamente ai calci di rigore.

Albo d'oro

Si tratta della seconda edizione della Nations League. La prima se l'è aggiudicata il Portogallo che, il 9 giugno del 2019, ha battuto in finale l'Olanda per 1-0 grazie a un gol di Guedes. Al terzo posto si è classifica l'Inghilterra, dopo la vittoria ai rigori contro la Svizzera.