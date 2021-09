Non è partito dall'inizio ma è entrato e ha spaccato la partita. I 3 punti conquistati mercoledì sera dal Milan contro il Venezia portano anche la firma di Theo Hernandez: il francese ha prima servito l'assist a Brahim Diaz per il gol che ha sbloccato il risultato per poi chiudere la partita a pochi minuti dal 90'. "Sapevamo che era una partita importante e che contro il Venezia non sarebbe stato facile - ha commentato il francese. Avevamo avuto una serie di partite molto difficili e Pioli ha deciso di darmi un po' di riposo. Poi sono entrato e sono riuscito a fare quello che mi piace". In chiusura l'esterno basso classe '97 non si nasconde sugli obiettivi stagionali: "Lavoriamo tutti i giorni per diventare migliori. L’obiettivo è vincere lo scudetto. Vogliamo combattere per arrivare primi e lo faremo fino all’ultima partita".