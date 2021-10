L 'Italia perde in semifinale di Nations League, vedendo così sfumare la possibilità di vincere anche questo trofeo dopo l'Europeo e chiudendo un'imbattibilità durata 37 partite. La Spagna passa a San Siro, segnando due gol con Ferran Torres nel corso del primo tempo. Al 42' c'è stata anche l'espulsione, per doppia ammonizione, di Leonardo Bonucci , che certamente ha condizionato la partita. Il difensore della Juventus si è poi scusato sui social dopo la partita: "Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa . Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai!", le parole di Bonucci su Twitter.

I messaggi di Chiellini e Insigne

Questo, invece, il post del capitano Giorgio Chiellini: "Bisogna essere orgogliosi per il percorso fatto e trarre insegnamento da questa partita per iniziarne uno ancora più bello! Forza Azzurri", ha scritto su Instagram. Contro la Spagna è mancato anche il miglior Insigne, con il capitano del Napoli che ha avuto pure un'ottima occasione per il pareggio nel corso del primo tempo. Anche lui prova a rialzarsi sui social: "Una sconfitta non cambia nulla… Siamo, e resteremo, i campioni d’Europa. Forza azzurri", il suo post su Instagram.