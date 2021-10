Non solo calcio, inizia ora il GP di Turchia su Sky

Bottas poleman dopo la penalità a Hamilton. Il britannico deve rimontare dall'11^ posizione per conservare la leadership nel Mondiale. Verstappen non ha brillato finora, ma farà di tutto per tornare in vetta. Occhio a Leclerc e a una Ferrari in palla. Il GP LIVE alle 14 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno