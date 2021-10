Mancini: "Ne usciremo più forti, ma Bonucci..."

Le parole del commissario tecnico dopo il ko con la Spagna: "Le partite sono così, a volte certi episodi le condizionano. Abbiamo fatto un errore che a questi livelli non si deve commettere e ci siamo ritrovati in 10, Bonucci doveva fare più attenzione quando è stato ammonito per proteste". E sui fischi a Donnarumma: "Mi è dispiaciuto"

L'Italia perde dopo 37 partite consecutive senza sconfitta. In finale di Nations League ci va alla Spagna, al termine di una gara tiratissima a San Siro, che termina 2-1 in favore degli uomini di Luis Enrique. Un match che la nazionale è stata costretta ad affrontare per tutto il secondo tempo in 10 uomini, a causa dell'espulsione di Leonardo Bonucci nei minuti finali della prima frazione. E' questo il rammarico più grande per Roberto Mancini al fischio finale: "Le partite sono così, a volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire tranquillamente in parità. Poi loro giocano benissimo tecnicamente, però perdere così è un dispiacere. Abbiamo fatto un errore che a questi livelli non si deve fare, volevamo giocarcela in 11".