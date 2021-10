Deschamps: "Theo forte, ma qui tanta concorrenza"

Dopo la semifinale vinta contro il Belgio, il ct della Francia Deschamps ha parlato dell'esterno del Milan, decisivo alla seconda partita in nazionale della sua carriera: "Convocarlo prima? C'è una concorrenza importante, ma ci stavo pensando da un po'. In attacco è molto interessante, deve migliorare in difesa". Poi aggiunge: "Abbiamo tre giorni per preparare la finale contro la Spagna. Loro ci faranno correre"

"Ora vogliamo giocarci il titolo"

A fine partita poi Deschamps si è mostrato soddisfato della qualificazione in finale, sottolineando come, secondo lui, la Francia non fosse vista come favorita nella sfida contro il Belgio: "Molti avrebbero pensato a una finale Italia-Belgio. Il Belgio è al primo posto del ranking da tanti anni e noi non eravamo sulla stessa strada. La Spagna ha dimostrato una grande forza contro l'Italia che ha lottato in dieci fino alla fine. Conosco bene la nazionale spagnola e ci farà correre. Abbiamo tre giorni per recuperare e giocarci il titolo in finale".