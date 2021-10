Il centrocampista del Manchester United è tornato allo Juventus Stadium ed è stato protagonista della vittoria della Francia sul Belgio in Nations League. Al termine della gara ha risposto alle domande sul suo futuro: "Mi rivogliono qui? Sento spesso i miei ex compagni della Juve ma ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto e poi vedremo cosa succederà"

C’è grande soddisfazione nelle parole di Paul Pogba al termine della sfida vinta contro il Belgio, in rimonta, da 0-2 a 3-2, che permetterà alla Francia di sfidare la Spagna nella finale di Nations League. Pogba è stato protagonista allo Juventus Stadium, luogo che conosce molto bene. Spesso il centrocampista del Manchester United è stato accostato a un possibile ritorno in alla Juve: "Mi rivogliono qui? Parlo sempre con i miei ex compagni di squadra – dice – Il futuro? Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, voglio finire bene li e poi vediamo cosa succede".