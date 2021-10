Davide Calabria non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la finale per il terzo posto di Nations League . Il terzino destro del Milan ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e nella mattinata di sabato ha lasciato il ritiro di Coverciano per tornare nel suo club. Convocato al posto dell'infortunato Toloi, fermato da un risentimento muscolare, Calabria era entrato a gara in corso nell'1-2 di San Siro contro la Spagna. Dovrà saltare per infortunio la sfida di domenica alle 15 all'Allianz Stadium di Torino contro il Belgio .

Il gol con il Milan e lo stop in Nazionale

leggi anche

Pioli ritrova Giroud in gruppo: Ibra a parte

Il difensore del Milan rientrerà così a Milanello, dove proseguirà le cure per tornare a disposizione di Stefano Pioli. In stagione Calabria ha totalizzato in rossonero 7 presenze (5 in campionato e 2 in Champions League) con un assist e un gol, segnato nell'ultima partita di Serie A giocata sul campo dell'Atalanta. Al momento, le sue presenze con la Nazionale resteranno dunque tre. Restano da valutare le sue condizioni in vista della prossima partita di campionato del Milan, in calendario sabato 16 ottobre alle 20:45 contro il Verona per l'ottava giornata.