Primo allenamento in gruppo dopo l'infortunio alla schiena per l'attaccante francese, completamente recuperato in vista della sfida contro il Verona alla ripresa. Ancora a parte, invece, Zlatan Ibrahimovic

A pieno regime insieme al resto dei compagni. La buona notizia che arriva da Milanello riguarda Olivier Giroud, che quest’oggi è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo: l’attaccante francese ha dunque definitivamente superato il problema alla schiena che lo ha prima rallentato – in campo solo un tempo contro lo Spezia in campionato e nei 33 minuti finali della sfida di Champions contro l’Atletico Madrid – e poi costretto a saltare l’ultima gara di Serie A giocata e vinta dal Milan a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo un inizio di campionato super, ottima prestazione con la Sampdoria e doppietta nella vittoria col Cagliari, Giroud si è dovuto fermare causa Covid e successivamente è emerso il problema alla schiena che non gli ha permesso di essere al meglio. Ora il ritorno in gruppo con l’obiettivo di tornare in campo dall’inizio contro il Verona alla ripresa.