L'attaccante del Chelsea ha già lasciato l'Italia in direzione Londra a causa di un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo nella finale per il terzo posto di domenica contro gli Azzurri: al suo posto, probabile l'impiego di Batsuhayi

La finale valida per il terzo posto della Nations League, in scena domenica alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino tra Belgio e Italia, non vedrà in campo Romelu Lukaku. L'attaccante del Chelsea non ha infatti svolto la seduta d'allenamento del sabato con il resto dei compagni a causa di un piccolo problema muscolare e ha già abbandonato il ritiro della nazionale per fare ritorno a Londra, dove verrà visitato dallo staff medico del club inglese in vista dei prossimi impegni in Premier e Champions League. A confermarlo è stata la stessa federazione belga, attraverso una nota ufficiale.