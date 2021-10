Busquets: "Il gol di Mbappé era in fuorigioco"

Un premio e tanto rammarico per Sergio Busquets. Il centrocampista spagnolo è stato eletto MVP della Nations League, ma resta il rimpianto per la finale persa contro la Francia. Decisivo un gol che fa discutere, quello di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, infatti, parte da posizione di offside sul passaggio in verticale di Theo Hernandez, ma l'arbitro non ha annullato il gol per un tocco di Eric Garcia. "Eravamo bene in linea - spiega Busquets al termine del match - Mbappé era in fuorigioco, ma l'arbitro ci ha detto che il tocco di Eric Garcia era una giocata. Non ha senso perché Eric vuole togliere la palla, non voleva giocarla, ma spazzarla come un qualsiasi difensore".