A San Siro si sfidano Spagna e Francia per la finale di Nations League. Luis Enrique conferma il giovane Gavi e opta per il tridente Ferran Torres-Sarabia-Oyarzabal. Attacco pesante per Deschamps che schiera contemporaneamente Benzema, Griezmann e Mbappé. Tra i titolari anche Theo Hernandez, Tchouameni sostituisce Rabiot