Sì a Danilo, no a Bremer e Alex Sandro. Ci sarà un solo 'italiano' nel Brasile in Copa America, torneo in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Questa è la decisione di Dorival Junior, CT della Seleçao, che ha convocato 23 giocatori per le amichevoli e per il prossimo appuntamento estivo negli States. Out anche Neymar, che non recupera dall'infortunio e viene sostituito dalla stellina Endrick. Premiato Beraldo, difensore del Psg.

