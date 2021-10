Dopo i fischi, gli applausi. È stata una giornata senza dubbio diversa per Donnarumma rispetto alla serata di San Siro contro la Spagna. L'Allianz Stadium lo ha accolto con gli applausi e ha continuato ad incoraggiarlo per tutta la partita, lui (capitano contro il Belgio) ha ringraziato battendo le mani e anche in campo è apparso più sicuro

ITALIA-BELGIO 2-1: 3° POSTO AGLI AZZURRI