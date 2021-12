Giovedì 16 dicembre, ore 18.00, si alzerà il sipario sulla Nations League 2022-2023 . A Montreux, in Svizzera, si svolgerà il sorteggio della terza edizione della competizione UEFA dedicata alle nazionali. L' Italia , che ha chiuso al terzo posto l'ultima edizione, sarà tra le teste di serie della Lega A insieme alle altre tre squadre che hanno partecipato alle Finals 2021: Francia (vincitrice del torneo), Spagna e Belgio. Per gli azzurri di Roberto Mancini, tuttavia, c'è il rischio di un girone di ferro visto che Germania e Inghilterra saranno rispettivamente in seconda e terza fascia. In ultima fascia, invece, sono state inserite le quattro neopromosse Galles, Austria, Repubblica Ceca e Ungheria.

Come funziona la Nations League

Alla Nations League 2022-2023 prenderanno parte tutte le 55 federazioni UEFA, suddivise in quattro leghe (A, B, C e D) in base ai risultati della Nations League 2021-2022. Le prime classificate della Lega A si qualificheranno alle Finals, in programma a giugno 2023. Le vincitrici dei gironi delle altre tre leghe, invece, saranno promosse alla lega superiore per l'edizione 2024/25. Le squadre che si classificano quarte nei gironi delle leghe A e B retrocederanno. Le squadre che si classificano quarte nei gironi della Lega C, infine, disputeranno tra di loro gli spareggi a marzo 2024 e le due squadre sconfitte andranno in Lega D.