Nations League, il calendario del primo turno

Ufficiale la lista dei calciatori azzurri che partiranno per Londra dove a Wembley affronteranno l'Argentina nella finalissima tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica. Berardi, Pinamonti, Kean e Zaniolo erano già out a causa di problemi fisici ma a questi si aggiungono altri 14 azzurri che però potrebbero tornare a disposizione dell’allenatore per i match successivi di Nations League