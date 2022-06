Nel gruppo A2 di Nations League è già super sfida tra le due nazionali favorite per la vittoria del girone. Al Benito Villamarin di Siviglia si affrontano Spagna e Portogallo. Luis Enrique manda in campo Morata dal 1' con Ferran Torres e Sarabia. Fernando Santos tiene Ronaldo in panchina. André Silva al centro dell'attacco, c'è Leao. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD