Dopo il match inaugurale fra Polonia e Galles si sono giocate altre dieci sfide della Nations League. Pareggio fra Spagna e Portogallo mentre la Repubblica Ceca si è imposta sulla Svizzera e la Svezia è passata in Slovenia per 2-0. Haaland ha regalato alla Norvegia la vittoria in Serbia. In rete con la Georgia anche il neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia