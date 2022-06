Nations League, il programma di oggi

Oggi sono in programma dieci match di Nations League: riflettori puntati su Spagna-Portogallo, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno. Doppio appuntamento (18 e 20.45) su Sky Sport Football con Diretta Gol

Sarà un 2 giugno ricco di partite su Sky Sport grazie alla Nations League. Dalla Lega A alla Lega D, sono dieci match in programma quest'oggi. Il piatto forte sarà alle 20.45 con la sfida tra Spagna e Portogallo, valida per il gruppo 2 della Lega A. Un test importante per entrambe le squadre nella marcia d'avvicinamento verso il Mondiale. Nello stesso girone la Svizzera sarà impegnata in casa della Repubblica Ceca. Doppio appuntamento con Diretta Gol: alle 18 spazio alla Lega C con Bulgaria-Macedonia, Cipro-Kosovo e Georgia-Gibilterra, oltre al match di Lega D tra Estonia e San Marino. Alle 20.45, invece, tre match di Lega B (Israele-Islanda, Serbia-Norvegia e Slovenia-Svezia) e uno di Lega C (Irlanda del Nord-Grecia).