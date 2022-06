nazionale

Dopo Chiellini, Insigne, Verratti, Bernardeschi ed Emerson Palmieri che avevano lasciato Coverciano, altri tre giocatori sono in partenza dal ritiro: Lazzari, Sirigu e Zaccagni non parteciperanno ai prossimi 4 match di Nations League fino al 14 giugno

Sei titolari azzurri e altri tre giocatori tornano a casa. Dopo la partita contro l'Argentina, a Londra, lasciano il ritiro della Nazionale a Coverciano Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti. In partenza anche Lazzari, Sirigu e Zaccagni. Per gli azzurri rimasti, rientrati a Firenze, allenamento pomeridiano in vista della partita di Nations League, contro la Germania, sabato a Bologna.



Ecco di seguito gli azzurri a disposizione per la Nations League: