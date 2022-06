Haaland riscrive la storia: Svezia ko dopo 17 anni

È (sempre) indomabile : Erling Braut Haaland continua a segnare con la Norvegia e regala la vittoria contro la Svezia (1-2 il risultato finale, ndr): tre reti nelle prime due gare della Uefa Nations League per il nuovo attaccante del Manchester City . Nella Lega B gruppo 4, ora, la Nazionale norvegese è prima in classifica con 6 punti, grazie alle due vittorie contro Svezia e Serbia, entrambe rese possibili dai gol del classe 2000 ex Borussia Dortmund .

Tre gol in due gare di Nations League

Erling Braut Haaland è sinonimo di gol. Nell'ultima stagione - condizionata da diversi problemi fisici - con la maglia del Borussia Dortmund, l'attaccante norvegese ha realizzato 29 reti in 30 partite. I numeri in Nations League continuano ad essere importanti: tre reti in due gare per il classe 2000. Con la doppietta alla Friends Arena di Solna, Erling Braut Haaland ha steso la Svezia (ininfluente la rete nel finale di Elanga, ndr) e fa sognare la Norvegia, che torna alla vittoria contro la Nazionale svedese dopo 17 anni. L'attaccante del Manchester City ha realizzato 19 reti in 20 partite con la Nazionale.