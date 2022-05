Il Manchester City conferma con un comunicato ufficiale di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante norvegese dal 1° luglio

Il Manchester City ha pubblicato sul proprio sito un comunicato, rilanciato anche dal profilo Twitter del club, ufficializzando di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland. Il bomber norvegese lascerà il club tedesco il 1° luglio 2022.

Haaland al City, i dettagli dell'operazione

Il Manchester City ha pagato una clausola da 60 milioni di euro. Si tratta di un affare in totale da 100 milioni considerando commissioni per gli agenti e altri costi. Come spiegato nel comunicato del club inglese, si attende ancora l'accordo finale con giocatore.