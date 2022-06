C'è soddisfazione nelle parole di Roberto Mancini al termine del match vinto dall'Italia contro l'Ungheria 2-1 a Cesena. Una buona prestazione che fa il paio con quella mostrata (con pareggio finale) contro la Germania: "E' stata una buona partita, soprattutto nel primo tempo, l'autogol ci ha messo solo un po' di timore addosso, ma sicuramente potevamo fare più gol".

Una Nazionale che va rinnovandosi e che, ovviamente, deve crescere proprio come ha spiegato il Ct in esperienza e capacità di gestire i momenti negativi come in occasione della sfortunata autorete di Mancini arrivata dopo la traversa colpita da Politano e in un momento di totale controllo della gara: "Subire un gol su una partita che poteva essere già chiusa, un po' in difficoltà può metterti - spiega - E' un'Italia piena di ragazzi giovani, dobbiamo lavorare molto, la strada sarà lunga ma certamente abbiamo fatto una buona partita".