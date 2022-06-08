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Nations League, i risultati delle partite di oggi in diretta LIVE

Nations League fotogallery
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©Getty

Inizia la serata di Nations League: live su Sky Sport Uno c'è il Belgio di De Bruyne contro la Polonia di Lewandowski. Diretta Gol su Sky Sport Football con anche gli altri match: Galles-Olanda e, nella Lega B, Irlanda-Ucraina e Scozia-Armenia. Tanti giocatori della Serie A in campo (soprattutto nell'Olanda)

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Belgio-Polonia 0-0 e altre tre partite LIVE su Sky

Nations League

Inizia la serata di Nations League: live su Sky Sport Uno c'è il Belgio di De Bruyne contro la...

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Belgio-Polonia 0-0 e altre tre partite LIVE su Sky

Serie A 2022-23, ci sarà lo spareggio Scudetto

Serie A

In attesa di conoscere il calendario della Serie A 2022-2023, importanti novità si prospettano...

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Serie A 2022-23, ci sarà lo spareggio Scudetto

Serie B, situazione panchine squadra per squadra

Serie B

Pecchia ufficiale al Parma e Liverani ufficiale al Cagliari sono tra le novità principali nel...

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Serie B, situazione panchine squadra per squadra

Covid, in Italia 22.361 nuovi casi e 80 decessi

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L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, con i dati del...

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Covid, in Italia 22.361 nuovi casi e 80 decessi

Serie A, chi ha aumentato di più il valore mercato

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Il sito Transfermarkt ha aggiornato le valutazioni di tutti i giocatori di Serie A: rispetto...

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Serie A, chi ha aumentato di più il valore mercato
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