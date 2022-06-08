Nations League, i risultati delle partite di oggi in diretta LIVE
Inizia la serata di Nations League: live su Sky Sport Uno c'è il Belgio di De Bruyne contro la Polonia di Lewandowski. Diretta Gol su Sky Sport Football con anche gli altri match: Galles-Olanda e, nella Lega B, Irlanda-Ucraina e Scozia-Armenia. Tanti giocatori della Serie A in campo (soprattutto nell'Olanda)
- BELGIO (3-4-3): Mignolet; Denconcker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. Ct. Martinez.
- POLONIA (4-2-3-1): Dragowski; Gummy, Glik, Bednarek, Puchacz; Zurkoswki, Krychowiak; Kaminski, Zielinski, Szymanski; Lewandowski. Ct. Michniewicz
- Diretta su Sky Sport Uno (e nella Diretta Gol su Sky Sport Football)
- GALLES (4-4-2): Ward; C. Roberts, B. Davies, Mepham, Rodon; Norrington-Davies, Wilson, Morrell, Levitt; James, Johnson. Ct. Page
- OLANDA (3-4-2-1): Flekken; Teze, De Vrij, De Ligt; Hateboer, Koopmeiners, Schouten, Malacia; Lang, Gakpo; Weghorst. Ct. van Gaal
- Diretta Gol su Sky Sport Football
- SCOZIA (3-4-3): Gordon; Souttar, Hendry, McKenna; Ralston, J. McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong, Adams, Christie. Ct. Clarke
- ARMENIA (4-4-1-1): Yurchenko; Hambartsumyan, Haroyan, Mkoyan, A. Hovhannisyan; K. Hovhannisyan, A. Grigoryan, Spertsyan, Barseghyan; Bayramyan; Adamyan. Ct. Caparros
- Diretta Gol su Sky Sport Football