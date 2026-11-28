Tre partite in quattro giorni. L'ex ct dell'Uruguay continua il suo 'giro' tra gli stadi italiani. Dopo lo Zini per Cremonese-Avellino di mercoledì 25 novembre, e il Penzo per Venezia-Bologna di venerdì 27, il Loco ha fatto un salto al Romeo Menti per L.R. Vicenza-Cesena finita 1-1. Bielsa fu vicinissimo a sedersi sulla panchina della Lazio nel luglio 2016, prima di rinunciare (clicca qui per il motivo) con il club biancoceleste che virò su Simone Inzaghi. Dieci anni dopo potremo vederlo davvero in Italia?