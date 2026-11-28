Bobcek, tripletta in Frosinone-Parma: chi è che si è sbloccato così in Serie A
Al debutto da titolare in Serie A contro il Parma, il centravanti del Frosinone si regala i suoi primi gol con un pomeriggio da applausi. Tripletta per lo slovacco Bobcek, già capocannoniere in Polonia e acquisto più caro nella storia del Frosinone. In questo campionato anche Mastantuono si era sbloccato con un tris al Venezia, ma quali altri giocatori ci erano riusciti nel passato della Serie A? E c'è chi aveva fatto tripletta all'esordio assoluto…
- In precedenza in campo solo 65 minuti distribuiti in tre presenze da subentrato, Tomas Bobcek si è preso il Frosinone alla prima da titolare. Proprio il sostituto di Antonio Raimondo, appena rientrato dall'infortunio, firma tutti insieme i suoi primi tre gol in Serie A contro il Parma. Al 55' si sblocca con un tap-in dopo la respinta di Daffara, 6 minuti dopo si ripete in acrobazia su assist di Masini. E al 79' cala il tris su invito di Zerbin. Un pomeriggio indimenticabile per uno che in realtà è abituato a segnare
- Classe 2001, centravanti slovacco strutturato fisicamente (187 centimetri) e bravo nell'attacco della profondità, cresce nella sua Ruzomberok prima dell'exploit in Polonia. Già nel giro della sua Nazionale, Bobcek ha finora raccolto solo 50 minuti in quattro presenze ma aveva lasciato il segno all'esordio assoluto: un anno fa, il 14 novembre 2025, Bobcek firmò il gol-vittoria contro l'Irlanda del Nord in Nations League al 91'. Era entrato in campo tre minuti prima…
- Dal 2023 al 2026 Bobcek gioca col Lechia Danzica tra la seconda divisione e la massima serie polacca. Erano stati 16 i suoi gol nelle prime due stagioni, ma il boom arriva nella scorsa Ekstraklasa dove chiude con 20 reti (e 6 assist) in 30 partite. Un bottino che gli assicura il titolo di bomber del campionato ma, paradossalmente, non scongiura la retrocessione della squadra. Ciò nonostante la sua stagione non passa inosservata nell'estate di calciomercato
- Lo annota il ds gialloblù Castagnini che in estate lo rende il colpo più costoso nella storia del club gialloblù: 10,7 milioni di euro pagati al Lechia, trasferimento che precede gli 8,5 milioni destinati al Werder per Romano Schmid. Frenato nel pre-campionato da un intervento di pulizia al ginocchio e poi chiuso dall'ascesa di Antonio Raimondo, ora Bobcek si è finalmente preso il Frosinone.
Chi come lui si era sbloccato in Serie A con una tripletta? Ecco i precedenti dai più ai meno recenti con una curiosità finale…
- Squadra: Fiorentina
- Primi gol in Serie A: tripletta al Venezia
- Data: 11 settembre 2026
- Squadra: Lazio
- Primi gol in Serie A: tripletta al Palermo
- Data: 29 settembre 2014
- Squadra: Bari
- Primi gol in Serie A: tripletta al Bologna
- Data: 22 maggio 2011
- Squadra: Juventus
- Primi gol in Serie A: tripletta al Cagliari
- Data: 26 settembre 2010
- Squadra: Perugia
- Primi gol in Serie A: tripletta alla Fiorentina
- Data: 4 novembre 2000
- Squadra: Cagliari
- Primi gol in Serie A: tripletta all'Empoli
- Data: 21 marzo 1999
- Squadra: Como
- Primi gol in Serie A: tripletta all'Udinese
- Data: 30 novembre 1986
- Squadra: Roma
- Primi gol in Serie A: tripletta alla Cremonese
- Data: 5 maggio 1985
- CLAUDIO TURCHETTO (Brescia, tripletta al Palermo)
- CANÉ (Napoli, tripletta alla Spal)
- GIOVANNI MEDEOT (Udinese, tripletta alla Lazio)
- EGIDIO MORBELLO (Spal, tripletta al Genoa)
- ANTONIO ANGELILLO (Inter, tripletta alla Lazio)
- RENATO CATTANEO II (Lucchese, tripletta alla Triestina)
- CARLO STRADELLA (Alessandria, tripletta alla Triestina)
- COSTANTINO DE ANDREIS (Lazio, tripletta al Brescia)
- FRANCESCO CERGOLI (Triestina, tripletta all'Atalanta)
- VITTORIO BARBERIS (Novara, tripletta alla Roma)
- EGIDIO CAPRA (Milan, tripletta all'Alessandria)
- GUGLIELMO GABETTO (Juve, tripletta alla Triestina)
- VINICIO VIANI (Fiorentina, tripletta al Palermo)
- FILIPPO PRATO (Toro, tripletta all'Inter)
- GIOVANNI REBOLINO (Triestina, tripletta all'Inter)
- GIOVANNI FACCENDA (Livorno, tripletta al Casale)
- NATALE MASERA (Pro Patria, tris alla Lazio)
- RENATO CESARINI (Juve, tris alla Cremonese)
- GASTONE GAMBA (Padova, tris al Livorno)
- LUIGI ZIROLI (Lazio, tris alla Cremonese)
- KARL AAGE HANSEN (Atalanta, tripletta al Bologna l'11 settembre 1949)
- ISTVAN NYERS (Inter, tripletta alla Sampdoria il 19 settembre 1948)
- GUILLERMO STABILE (Bologna, tripletta al Genoa il 16 novembre 1930)
- LUIGI OSSOINAK (Roma, tripletta alla Cremonese il 13 ottobre 1929)