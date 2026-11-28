Al debutto da titolare in Serie A contro il Parma, il centravanti del Frosinone si regala i suoi primi gol con un pomeriggio da applausi. Tripletta per lo slovacco Bobcek, già capocannoniere in Polonia e acquisto più caro nella storia del Frosinone. In questo campionato anche Mastantuono si era sbloccato con un tris al Venezia, ma quali altri giocatori ci erano riusciti nel passato della Serie A? E c'è chi aveva fatto tripletta all'esordio assoluto…

FROSINONE-PARMA 3-0