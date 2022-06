Tifoso lo insulta, Donnarumma reagisce. VIDEO

Un post partita movimentato in Inghilterra per Gigio Donnarumma . Il portiere del Psg e della Nazionale, che a Wolverhampton ha giocato con la fascia da capitano al braccio (la terza volta in carriera) e nonostante una lussazione a un dito della mano, è stato vittima di insulti fuori dallo stadio , mentre stava per salire sul pullman col resto della squadra, ed ha reagito.

La ricostruzione

Protagonista dell'episodio un uomo, probabilmente un italiano che vive in Inghilterra, nascosto tra i tanti inglesi che erano lì per chiedere autografi e foto ai giocatori azzurri. All’ennesimo insulto, Donnarumma ha reagito: si è voltato, ha prima individuato con lo sguardo la persona (che indossava una maglia del Milan) e poi l'ha raggiunta intimandogli di smetterla. Il dialogo, non comprensibile dalle immagini del video amatoriale girato dai presenti, è durato pochi secondi; il portiere poi, scuro in volto, si è fermato a firmare alcuni autografi con gli altri tifosi presenti. Donnarumma per la verità non è stato l'unico giocatore apostrofato a male parole dall'uomo, evidentemente lì con l'intento di provocare più che di salutare i giocatori.