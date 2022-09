Nations League, il calendario del 5^ e 6^ turno

Solo due partite al termine della fase a gironi della Nations League, con le 55 nazionali partecipanti che dal 22 al 27 settembre scenderanno in campo per disputare le ultime due giornate. Il programma verrà aperto mercoledì 21 dal recupero del match della seconda giornata tra Scozia e Ungheria, mentre venerdì 23 sarà il turno dell'Italia che scenderà in campo contro l'Inghilterra. Gli Azzurri, nell'ultima giornata del gruppo 3 di Lega A, giocheranno contro l'Ungheria.