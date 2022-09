Nations League, calendario delle gare dell'Italia

Ultimi due impegni in Nations League per l'Italia di Roberto Mancini, che venerdì e lunedì scenderà in campo per completare il programma del gruppo 3 della Lega A. Gli azzurri, che attualmente sono terzi in classifica, dovranno affrontare prima l'Inghilterra e poi l'Ungheria, rispettivamente quarta e prima del girone in cui è inserita anche la Germania. L'Italia per andare avanti nella competizione dovrà cercare di arrivare prima nel suo raggruppamento: infatti le prime classificate dei 4 gruppi di Lega A disputeranno la Final Four, con semifinali e finale che verranno giocate dal 14 al 18 giugno.