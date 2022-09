i convocati

Si fermano i campionati per l'unica sosta prima di quella fissata a metà novembre per la disputa dei Mondiali in Qatar, ma arrivano anche le prime defezioni. Theo Hernandez ha lasciato il ritiro della Francia per un problema all'adduttore della coscia destra, Pellegrini è tornato a Trigoria così come Politano ha lasciato Coverciano per tornare al Napoli. Tra amichevoli e partite di Nations League, ecco tutti i tesserati dei club italiani finora convocati