Nations League LIVE, tutti i risultati

Prosegue stasera la quinta giornata di Nations League. Nel pomeriggio i primi verdetti: con il successo sulla Bielorussia, il Kazakistan è promosso in Lega B. In programma sfide importanti a partire da Francia-Austria (Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 alle 20.45). Interessanti anche Croazia-Danimarca, Belgio-Galles e Polonia. Tutte le gare da seguire su Sky Diretta Gol alle 20.45. Ben 21 gli 'italiani' in campo