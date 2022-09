Nations League, il calendario delle gare di oggi

Sono otto le gare in programma oggi e valide per la 5^ giornata di Nations League. La Francia che deve recuperare terreno nel gruppo 1 della Lega A affronta l'Austria (in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8). Altri match tutti da seguire sono Croazia-Danimarca, Belgio-Galles e Polonia-Olanda. La Turchia affronta il Lussembrugo

Dopo Ucraina-Scozia valida per il gruppo 1 della Lega B di Nations League, prosegue il programma del quinto turno. Situazione complicata per la Francia nel gruppo 1 della Lega A. La squadra di Deschamps è ultima in classifica e deve recuperare terreno a partire dal match contro l'Austria. Croazia e Danimarca nello scontro diretto si giocano il momentaneo primo posto. Sempre per la Lega A, nel gruppo 4 l'Olanda cerca contro la Polonia i punti per blindare il primato mentre il Belgio sfida il Galles sperando nell'aggancio agli Orange. La Turchia è a punteggio pieno nel gruppo 1 della Lega C con quattro successi in altrettante gare e punta alla vittoria anche contro il piccolo Lussemburgo. Nel gruppo 3 della Lega C è il Kazakistan a fare la voce grossa con il primo posto in classifica da consolidare nella sfida casalinga contro la Bielorussia. Stesso discorso per la Lettonia nel gruppo 1 della Lega D: la squadra baltica comanda il raggruppamento con 5 punti di vantaggio sulla Moldova, avversario proprio in questo turno.