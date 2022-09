Nations League

In attesa della sfida dell'Italia all'Inghilterra, la Croazia supera la Danimarca in classifica. Belgio e Olanda si giocheranno l'accesso alle Finals nello scontro diretto. Turchia e Kazakistan promosse in Lega B così come la Georgia di Kvaratskhelia, mentre l'Estonia sale nella Lega C. Ecco tutte le classifiche di ogni lega girone per girone NATIONS LEAGUE: I RISULTATI DI GIOVEDI' - TUTTI I GOL - ITALIA-INGHILTERRA LIVE