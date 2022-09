Mancini: "Battuta una delle più forti al mondo"

Un successo importantissimo, per il prestigio dell'avversario e per la classifica del gruppo 3 di Nations League che adesso vede gli azzurri al secondo posto a -2 dall’Ungheria prima. Il Ct Roberto Mancini commenta così la vittoria dell'Italia sull’Inghilterra che porta la firma di Giacomo Raspadori: "Si tratta di un successo importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio, inoltre possiamo arrivare primi se vinciamo contro l’Ungheria. Poi abbiamo battuto l’Inghilterra che è una delle squadre più forti al mondo". Italia scesa in campo con il 3-5-2: "Non conta il sistema di gioco, ma la voglia di attaccare e di stare alti. Si può giocare con diversi sistemi, ma conta la personalità. Mi aspettavo una buona prestazione, abbiamo vinto con merito nonostante la sofferenza nel finale. Raspadori ha delle qualità tecniche straordinarie, ma ha iniziato ora col Napoli e questo conta, se avesse 50 partite in Champions sarebbe meglio ma bisogna anche saper aspettare...", ha ammesso Mancini.