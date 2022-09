Raspadori: "Bella vittoria", Bonucci: "Gran cuore"

Bonucci: "Nessuno ci restituirà il Mondiale, ma andiamo alle Finals"

Centodiciassette gare in Azzurro, la leadership di una Nazionale in ricostruzione e un successo che regala all'Italia la possibilità di accesso alle Finals di Nations League. Leonardo Bonucci è stato l'assist-man per il gol vittoria di Raspadori: "Devo dire che l'accoglienza, il supporto e l'appoggio del pubblico è stato importante - spiega Bonucci - Ci chiedevano orgoglio, cuore e coraggio e noi l'abbiamo messo in campo avendo più occasioni dell'Inghilterra. In questo modo si può continuare a crescere". Sulla partita: "Siamo partiti bene, dopo ci siamo un po' abbassati ma abbiamo avuto il controllo della partita rischiando solo nel finale. Su quello dobbiamo lavorare per rimanere corti e dentro la partita ma oggi credo che la squadra meriti un applauso". Un altro assist: "L'ho detto a Jack di attaccare la profondità. Quella linea di passaggio mi viene bene e abbiamo sfruttato quello". Ora il match decisivo con l'Ungheria: "Andiamo in Ungheria per giocarci il primo posto e credo che, qualora ci dovessimo riuscire, per la crescita della squadra sia un grande risultato. Niente ci ridà indietro la non partecipazione al mondiale ma sarebbe importante per la crescita".