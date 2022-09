Nations League, il calendario della 6^ giornata

Sesta e ultima giornata di Nations League tutta da divere quella in programma tra domenica, lunedì e martedì. Novanta minuti in molti casi decisivi per decretare gli ultimi verdetti, come ad esempio per l’Italia del Commissario tecnico Roberto Mancini che in caso di successo lunedì sera a Budapest contro l’Ungheria (10 punti, gli azzurri ne hanno 8) chiuderà in testa il raggruppamento 3. Tante le sfide che promettono gol, emozioni e spettacolo: il calendario completo con date, orari e programmazione tv.