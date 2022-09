Un brutto infortunio che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Non è stata una serata fortunata per Patrick Schick e la sua Repubblica Ceca, sconfitta per 4-0 dal Portogallo in Nations League. Nel tentativo di colpire la palla in rovesciata, l'attaccante del Bayer Leverkusen è stato travolto da Ruben Neves che involontariamente gli ha calpestato il braccio, procurandogli tagli e dolori molto forti al polso. A completare la serata da incubo di Schick anche un rigore fallito col risultato ancora sul 2-0